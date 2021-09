Anna Tatangelo e Livio Cori: sui social la prima foto come coppia

Sembra essere sempre più ufficiale la storia tra Anna Tatangelo e Livio Cori. La cantante di Sora e il rapper di Napoli ormai non si nascondono più e sui social si mostrano in coppia. Sorridenti e affiatati. Se qualche settimana fa, i due erano apparsi insieme in una storia della Tatangelo dopo un suo concerto, ora è di nuovo l’artista di “Essere una donna” a pubblicare un nuovo scatto.

In una gallery di foto in bikini, l’ultima è proprio insieme al compagno “assoldato” come fotografo. E, anche se Anna si dimostra non molto contenta del risultato, le emoji a forma di cuore non mancano.

Nelle sue storie Cori, invece, sembra confermare la storia e a un fan che vorrebbe dedicare il suo ultimo singolo – “Blu” – alla Tatangelo risponde: “Te la saluto”. Insomma, la vicinanza tra i due artisti – 34 anni lei, 31 lui – di cui si vociferava da mesi non è più un mistero e i fan, nei commenti, sembrano apprezzare la nuova coppia.