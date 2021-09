“La mia vita da Cenerentola”, Camila Cabello: “Mi rivedo nel mio personaggio”

È un personaggio che sente vicinissimo alla sua esperienza quello di Cenerentola Camila Cabello, da oggi su Amazon Prime Video nel film musical dedicato alla principessa e prodotto da James Corden. La cantante ne regala una versione super pop, coraggiosa e alla ricerca dell’indipendenza. Un’attitudine che rivede in se stessa, come ha raccontato ad Extra in una delle presentazioni stampa della pellicola.

“Sento che la mia vita è stata da correlata da tanti momenti alla Cenerentola. Ero una ragazza qualunque a Miami, con nessuna connessione con il mondo dell’intrattenimento. Poi è arrivato X Factor ed è stato come essere invitati a un ballo”. Lo racconta così l’inizio della sua carriera, partita dal palco del talent nel 2012. Lì l’inizio dell’esperienza con le Fifth Harmony. Poi il tuffo nel vuoto con il suo progetto da solista.

E, tra alti e bassi, Camila ora vola alto, raccontando una delle storie che più abbiamo ascoltato e visto sul grande e piccolo schermo. Nel cast Nicholas Galitzine (nei panni del principe azzurro), Billy Porter (la fata turchina) e ancora Pierce Brosnan, James Corden, John Mulaney, Charlotte Spencer, Maddie Baillio e Romesh Ranganathan.

“È stata un’esperienza incredibile– ha rivelato in una delle interviste fatte in questi giorni- Ho creduto così tanto in questo film che tutto ciò che volevo era godermela. E non incasinarlo. Sono grata a tutti coloro che hanno creduto in me abbastanza da darmi l’opportunità”.

I complimenti del fidanzato Shawn Mendes: “Sono così orgoglioso di te”

Camila sorride anche perché una fiaba la sta vivendo anche nella vita reale grazie alla storia con il collega Shawn Mendes, che sui social si congratula con la sua principessa. “Sono così orgoglioso di te- scrive l’artista- Non ho mai visto lavorare duro nessuno come hai fatto tu per brillare ogni giorno ed essere veramente professionale, gentile e autentica. Ti ammiro molto”.