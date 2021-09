sangiovanni collabora con Samuele Barbetta per il video di “Gucci Bag”

È un concept video di quasi 5 minuti quello che sangiovanni e Samuele Barbetta lanciano su YouTube: i due artisti di Amici fondono musica e coreografie sulle note di “Gucci bag”, il successo del cantante. Si buttano in una storia profonda i ragazzi che scelgono un racconto corale per il brano che finora non aveva video ufficiale.

Ecco di seguito la clip.