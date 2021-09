“Fuori onda” è il primo show di Amazon Music. Aka7even e Aiello tra gli ospiti

Amazon Music si prepara a lanciare suo nuovissimo show “Fuori onda”, format musicale che prenderà al via il 7 settembre. L’appuntamento è per ogni martedì del mese (tranne l’ultimo) a partire dalle ore 17, per andare alla scoperta dei grandi nomi del panorama musicale italiano.

Si comincia con Aka 7even, il giovanissimo talento napoletano già produttore, scrittore e interprete dei suoi brani, per proseguire il 14 settembre con Aiello, voce del new pop italiano e autore del brano sanremese “Ora” e della hit estiva “Fino all’alba (ti sento)”.

I conduttori e le loro interviste che partono da un oggetto

Con puntate di 60-90 minuti, gli host daranno vita a interviste dinamiche e innovative con i vari ospiti che si succederanno nel set dedicato al format. A Pietro Morello, il giovanissimo tiktoker ma anche musicista e pianista, e Roberta Sorge (CKibe), artista rinomata e prima ambasciatrice italiana di Twitch, il ruolo di conduttori che avranno il compito di intrattenere gli utenti attraverso domande puntuali e sorprendenti agli artisti che si alterneranno nelle puntate. Ognuno dovrà presentarsi con un oggetto a loro caro che sarà poi lasciato sul set in una teca predisposta. Sarà proprio questo oggetto il punto di partenza dell’intervista, ogni artista condividerà ciò che lo lega a ad esso e il perché lo abbia scelto.

Durante le puntate gli host intratterranno il pubblico con commenti e curiosità sul loro mondo musicale, interagendo con loro in varie sfide. Un esempio? Canta la nostra! Una challenge collaborativa in cui gli utenti dovranno scrivere in chat parole coerenti con un titolo inventato sul momento e collegato all’artista con le quali si comporrà una canzone. O ancora, This or that in cui si scoprono le preferenze dell’artista su diverse tematiche e dove molti segreti verranno svelati.

Tutto questo sarà disponibile per tutti su Amazon Music: per ascoltarlo basterà collegarsi al canale Twitch ufficiale o direttamente all’interno dell’app Amazon Music.