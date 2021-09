Torna Music for change, la manifestazione che racconta la musica contro le mafie

Torna anche quest’anno la manifestazione “Music for Change -12th Musica contro le mafie Award”. Da questo 2021 la manifestazione fonde le sue tre principali attività: il premio Musica contro le mafie (arrivato alla sua 12 edizione), la 5 giorni di Musica contro le mafie (che per 5 anni ha reso la città di Cosenza in dicembre importante teatro dell’unione tra musica e impegno civile con migliaia di studenti provenienti da tutta Italia) e “Sound Bocs”,la Music Farm a sfondo civile che ha fatto da spartiacque tra il vecchio e il nuovo format.

Il premio

A Cosenza dal 14 al 25 settembre 2021 8 artisti – su 734 iscritti – parteciperanno alle fasi live della manifestazione che è denominata “Sound Bocs”.

Sono Sugar da Bovolone (Vr); Vybes da Roma; Cubirossi da Pisa; Kumi da Milano; Yosh Whale daSalerno; Alic’èda Bari; Francesco Lettieri da Napoli e Cranìa da Berzo Demo (BS) i quali verranno seguiti da 4 coach: Cecilia Cesario, Stefano Amato, Dinastia e Vladimir Costabile; e da 4 tutor: Cance, Sir & theivanoe, Alfredo Bruno e Francesco Malizia.

Dove seguire la manifestazione

L’air play della manifestazione punta a un pubblico in presenza ma anche e soprattutto si rivolge a “chi non c’è e non può esserci”. Un vero e proprio palinsesto Web/tv vedrà tutti gli incontri in diretta sui social ufficiali di Musica contro le mafie e di una rete di partner e sostenitori ad essi connessa.

L’intero palinsesto sarà inoltre trasmesso da “Casa Sanremo TV” e sui canali ufficiali YouTube della manifestazione sarà possibile seguire in diretta h24 quello che accade nei BOCS dove gli 8 finalisti vivranno e comporranno.

Gli ospiti celebri

Nel programma generale troviamo illustri personaggi del mondo del giornalismo e della letteratura, affermati produttori discografici e di eventi, esperti in comunicazione musicale e artisti nazionali:

Lo Stato Sociale, Fast Animals and Slow Kids, Avincola, Ministri, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Rose Villain, Riccardo Sinigallia, Maurizio Capone (artista, Eco Music Pioneer), Le Cose Importanti, Kento, Poesia Potente e Chitarra Tonante, Villazuk, Gaianè Kevorkian (KeepOn Live), Massimo Bonelli (iCompany), i direttori artistici Cesare Liaci e Fulvio De Rosa, Emanuela Teodora Russo di Note Legali, Giordana Santoro e Cesare Frignati di Smart, Federica Torchia (Booking&Management Machete Production e Me Next srl), Nicolò Zaganelli (Exploding Bands), Alessandro Angrisano (ACEP, Get Sound) e Giuseppe Pipitone di TIMMUSIC. E ancora: Don Luigi Ciotti, Padre Alex Zanotelli, Annalisa Cuzzocrea, Gaetano Pecoraro, Marcello Ravveduto, Pietro Comito, Arcangelo Badolati, Nello Scavo, Antonio Mattone, Stefano Liberti, Adriana Battaglia, Elvira Frojo, Luca Trapanese, Michele Gagliardo, Giuseppe Parente, Elisa Crupi, Noemi Caputo, Chris Richmond Nzi, Gen. Sergio Costa (Generale Carabinieri Forestali), Stefano Ciafani (Presidente Legambiente), Alessandro Giannì (Direttore Campagne Greenpeace Italia), Marco Valerio Cervellini (Polizia Postale), Giovanni Impastato, Paolo Picchio, Ivano Zoppi, Aboubakar Soumahoro (attivista sociale e sindacale. Presidente Ass. Lega Braccianti), Yvan Sagnet (Presidente Ass. NoCap, attivista contro il caporalato), Gisella Mammo Zagarella (Imprenditrice), Sabrina Garofalo (Sociologa, Saggista), Sandrino Graceffa (ricercatore Scienze Sociali – Lise Cnam Cnrs – Parigi, Fondatore di Smart Coop – Bruxelles) e il Club Tenco con “3 date de Il Tenco Ascolta”. Lo storico, saggista Antonino Nicaso e il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri.

Conducono le finali e le dirette video streaming la cantautrice Gabriella Martinelli e l’attore e comico Roberto Lipari.