Tg Diregiovani – Edizione del 6 settembre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– SCUOLA. BIANCHI: “AL LAVORO SU LINEE GUIDA PER TOGLIERE LE MASCHERINE SE VACCINATI”

“L’indicazione che ho dato sugli studenti non vaccinati è contenuta nel decreto legge del 6 agosto, dov’è scritto che faremo un’indicazione precisa. Non è immediata, ma stiamo lavorando con il Garante della privacy per dare delle linee guida che permettano di dare un segnale forte di ritorno a una nuova normalità”. Così il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto questa mattina a ‘Tutti in classe’, su Radio1. Poi, sui docenti in cattedra il 13 settembre ha spiegato: “Quest’anno abbiamo fatto 60mila assunzioni in ruolo senza sanatorie, facendo i concorsi. E abbiamo anticipato di 40 giorni l’immissione di tutti gli incarichi annuali. Per quanto ci riguarda, l’impegno che ci siamo presi è che il 13 settembre tutte le persone che ci devono essere ci saranno”;

– TORNA ‘MUSIC FOR CHANGE’, LA MANIFESTAZIONE CHE RACCONTA LA MUSICA CONTRO LE MAFIE

Dal 14 al 25 settembre a Cosenza torna ‘Music for Change – Musica contro le mafie’. Giunta alla 12esima edizione, la manifestazione si compone di un vero e proprio palinsesto web/tv e vedrà tutti gli incontri in diretta sui social ufficiali di ‘Musica contro le mafie’ e di una rete di partner e sostenitori ad essi connessa. Gli appuntamenti saranno inoltre trasmessi da ‘Casa Sanremo TV’. All’evento parteciperanno personaggi del mondo del giornalismo e della letteratura, produttori discografici e di eventi. Condurranno le finali e le dirette video streaming la cantautrice Gabriella Martinelli e l’attore e comico Roberto Lipari;

– GLI ELITES SONO I MIGLIORI YOUTUBER ITALIANI

Con il loro racconto del calcio e oltre un milione di views, gli Elites sono i migliori youtubers italiani. Per questo, il prossimo 20 settembre, saranno premiati al ‘Giacinto Facchetti Awards’ nella Sala Puccini del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Il gruppo, composto da 6 amici, ha iniziato a creare contenuti nel 2019, raggiungendo in pochissimi anni milioni di visualizzazioni grazie ad una sfrenata e comune passione: quella per il calcio. I loro contenuti video si sono sempre distinti per originalità e creatività, tanto da aver coinvolto nei loro format social anche personalità del calcio e della musica come Alessandro del Piero, Fabio Cannavaro, Shade e Clementino. Grazie al loro lavoro, gli Elites sono stati gli unici influencer italiani ad essere stati invitati a partecipare alla finale di EURO2020 a Wembley;

– ‘ULTIMA NOTTE A SOHO’: INTERVISTA AD ANYA TAYLOR-JOY

Anya Taylor-Joy, star de ‘La regina degli scacchi’, è tra i protagonisti di ‘Ultima notte a Soho’ film di Edgar Wright in cui interpreta Sandy. Ecco cosa ha raccontato a Diregiovani sul suo personaggio;

– DIREGIOVANI LANCIA #DICIAMOLOALSINDACO, L’APPELLO PER UNA CAPITALE A MISURA DI GIOVANI

Se hai almeno 18 anni e vivi a Roma, anche tu il 3 e il 4 ottobre sei chiamato alle urne per votare il nuovo Sindaco. Per questo, la redazione di Diregiovani ha deciso di andare a dire a tutti i candidati cosa vogliono ragazzi e ragazze. Commenta il nostro video sui social o manda una mail a [email protected] con l’hashtag #DiciamoloalSindaco.