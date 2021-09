Ancora non è iniziato ma già fa parlare. A pochi giorni dalla partenza del Grande Fratello Vip 6, si accendono le prime polemiche sulla nuova edizione. A finire nell’occhio del ciclone è Tommaso Eletti per una affermazione su Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che affiancheranno Alfonso Signorini come opinioniste.

Tommaso Eletti su Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: “Non so chi siano”

La segnalazione è arrivata da Amedeo Venza, che su una storia di Instagram ha riportato le parole dell’ex concorrente di Temptation Island su Bruganelli e Volpe. “Alla domanda ‘cosa pensi di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli’ questo schizzetto ha risposto così: ‘non so chi siano'”. In molti si sono scagliati contro Tommaso, che ha tenuto a precisare sui social di essere stato frainteso.

“La domanda era ‘Chi temi più fra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli’, io ho detto la verità, che non le conosco perché non guardo la TV e perché non ho mai guardato questi programmi”.

Sonia Bruganelli stuzzica Tommaso Eletti

Le parole di Tommaso hanno fatto il giro del web, e sono arrivate anche alle orecchie di una delle dirette interessate.

In alcune storie su Instagram Sonia Bruganelli ha commentato il cast del GFVip 6, tirando una frecciatina ironica a Eletti.

“Lui è famosissimo, praticamente lui e Katia Ricciarelli sono quelli famosi di questa edizione! Tra l’altro ha dato anche un esempio edificantissimo, stava con una che aveva l’età della madre, geloso. È un figo, tante virtù. Io vorrei conoscere la mamma di questo ragazzo”.

Selvaggia Lucarelli su Tommaso Eletti: “Incoronato Vip”

A scagliarsi contro Tommaso Eletti è anche Selvaggia Lucarelli. La giornalista non ha mai nascosto l’antipatia per il ragazzo fin dalla sua partecipazione a Temptation Island. Con una storia su Instagram Selvaggia ha espresso il suo disappunto sulla decisione di scegliere Eletti come concorrente del GF Vip 6.

“Un personaggio che si è distino per sessismo, gelosia patologica, senso del controllo, tendenza a svilire e manipolare la fidanzata, premiato con un programma tv e incoronato come “Vip”. Poi mi raccomando, siparietti tv su “le donne si trattano bene”.