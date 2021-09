Piatti tipici giapponesi che sprigionano ricordi. Torna in libreria La taverna di mezzanotte

A Tokyo nel quartiere di Shinjuku da mezzanotte all’alba è aperta agli ‘abitanti della notte’ La taverna di mezzanotte. Sul menù c’è un solo piatto, ma i clienti sanno che lo chef preparerà loro qualunque cosa chiedano, se ha gli ingredienti giusti. C’è chi passa per la prima volta al ristorante o torna spesso al bancone a mangiare e chiacchierare, proprio come la clientela di un vero locale. È qui che si intrecciano storie simbolo di diverse umanità. A raccontare ciò che succede ne’ La taverna di mezzanotte – Tokyo Stories è Yaro Abe. Il suo manga, da cui è tratta la serie originale Netflix “Midnight Diner: Tokyo Stories”, esce in Italia per la linea Aiken di BAO che ne annuncia il volume numero 4 in uscita il 16 settembre.

Un contorno di carote glassate può far innamorare un wrestler professionista? Il nikogori usato per condire il riso è capace di far cambiare all’improvviso le scelte di vita? Una frittata dolce può rievocare il primo amore di un anziano? Tutto sembra possibile nella taverna che apre solo da mezzanotte all’alba nel quartiere di Shinjuku, dove continuano a incontrarsi gli abitanti della notte di Tokyo.

Nel fortunato manga ogni notte è un capitolo che corrisponde a una ricetta della cucina tipica giapponese e alla storia di un avventore.

«Il passato non ritorna, ma lo si può gustare ogni volta che ne viene nostalgia».

L’edizione BAO raccoglie due volumi originali alla volta, con primo sedicesimo a colori, pagina d’apertura in pergamena serigrafata in bianco e sovraccoperta in carta naturale, per rispettare al massimo il bellissimo design dell’edizione originale.