Ursula Corbero: 5 curiosità su Tokyo di La Casa di Carta

È l’inizio della fine per la Casa di Carta, la popolare serie Netflix che si appresta a chiudere i battenti dopo un successo planetario.

In attesa della seconda parte, in uscita sulla piattaforma streaming il 3 dicembre, sono stati rilasciati i primi 5 episodi della quinta e ultima stagione, che hanno sconvolto i fan dello show.

Tra i protagonisti più amati della serie non si può che citare Tokyo.

Magnetica, sensuale, impulsiva, determinata, non sorprende che il personaggio sia entrato dritto nel cuore di milioni di spettatori, nel bene e nel male. Merito sicuramente dell’ottima caratterizzazione datale dall’attrice Ursula Corbero, che grazie a La Casa di Carta si è fatta conoscere ed apprezzare in tutto il mondo, non solo per il suo fascino ma anche per il suo talento.

In attesa del finale di La Casa di Carta, ecco 5 curiosità su Ursula “Tokyo” Corbero

Ursula Corbero ha recitato in una fiction italiana

Non molti lo sanno, ma Ursula Corbero ha preso parte a La dama velata, fiction italiana in 12 episodi in onda su Rai 1 nel 2015.

Nella serie ricopriva il ruolo di Anita Staineri, contadina amica della protagonista Clara (interpretata da Miriam Leone).

E’ fidanzata con un collega

No, non è Rio. Sebbene in molti la vorrebbero insieme al collega di La Casa di Carta Miguel Herran, Ursula è innamoratissima di Chino Darin, attore argentino con cui ha una lunga relazione dal 2016.

Ama Arturito

A sorpresa, il personaggio più amato da Ursula ne La Casa di Carta è anche quello più odiato dal pubblico. “Il mio personaggio preferito è Arturito, sempre”, ha confessato in un’intervista a Vogue. “Penso che Enrique (Arce, ndr), l’attore che lo interpreta, abbia fatto un lavoro fantastico. Non è facile interpretare un personaggio orribile e penso che lo faccia con la giusta dose di comicità. Quando cammino per strada, la gente mi ferma e mi dice: ‘Dimmi che in questa stagione Arturito verrà ucciso!?’. Immagina tanto odio per una sola persona! Ho anche questo debole per lui perché mi fa ridere!“.

I lati in comune con Tokyo

Sempre a Vogue, ha raccontato quali sono i suoi lati in comune con Tokyo.

“Abbiamo un tipo di energia simile, siamo molto irrequiete – molto impulsive entrambe – e inoltre siamo persone molto difficili su cui avere un’influenza quando crediamo in qualcosa – non importa cosa dice la gente, faremo ciò in cui crediamo.”

Ursula nel video di Dua Lipa e J. Balvin

A conferma del suo successo, Ursula è stata chiamata dalle star mondiali Dua Lipa, J. Balvin, Bad Bunny e Tainy come protagonista del videoclip “UN DÍA (ONE DAY)”, hit del 2020. La clip ha totalizzato oltre 240 milioni di visualizzazioni.