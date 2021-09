Gaia svela un nuovo tatuaggio: è il titolo del suo secondo disco

“Se è sulla mia pelle vuol dire che è reale”. Mostrando le immagini di un tatuaggio fatto recentemente sulla schiena, Gaia annuncia l’arrivo del suo secondo disco di inediti. Sarà disponibile dal 29 ottobre per Sony Music Italy/Columbia Records “Alma”, titolo che l’artista ha impresso per sempre sulla sua pelle. A più di un anno di distanza dal debutto con “Genesi”, l’ex Amici torna a parlare dei suoi mondi, delle sue anime musicali e lo fa raccogliendo tutte le contaminazioni sonore ormai marchio di fabbrica della sua produzione.

Il 17 settembre Gaia si esibirà in un set esclusivo al Mi manchi, ancora – @Circolo Magnolia di Segrate (MI), una delle rassegne più attese per la nuova scena musicale italiana. L’evento dal titolo “Gaia + Guest – Exclusive album preview” sarà l’occasione per presentare in anteprima alcuni dei brani contenuti nel nuovo disco insieme a diversi ospiti speciali.