VIDEO| Occhi a cuore per Oscar Isaac e Jessica Chastain: il bacio manda in ‘tilt’ i fan

Chimica esplosiva non solo davanti la macchina da presa ma anche nella vita reale. Oscar Isaac e Jessica Chastain, amici da una vita, hanno mandato in tilt in fan con il bacio sul red carpet. Lui le bacia il braccio e il video diventa virale sul web. I due attori hanno presentato alla 78esima Mostra del Cinema Scene da un matrimonio, prodotta da HBO. Gli episodi arriveranno in Italia su Sky e in streaming su Now dal 20 settembre.

VENEZIA 78, OSCAR ISAAC E JESSICA CHASTAIN BACIO SUL RED CARPET