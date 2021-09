Fedez inizia le riprese di LOL 2 e Amazon lo canzona

Il programma più divertente dell’anno sta per tornare. Iniziano oggi le riprese di LOL 2, il comedy show targato Amazon che andrà in onda prossimamente su Prime Video.

Confermato alla conduzione Fedez, che come un “grande fratello” terrà d’occhio i 10 concorrenti, che non dovranno ridere mai.

In occasione delle riprese, lo staff di Amazon ha mandato un divertentissimo biglietto a Fedez, scherzando su una delle attività preferite del cantate: essere querelato!

“Caro Fedez, siamo lieti di averti ancora con noi al timone di LOL. Quest’anno abbiamo fatto l’impossibile: riunire insieme le 10 persone più divertenti d’Italia, ma soprattutto le uniche 10 che non ti hanno ancora querelato”.