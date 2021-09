Buongiorno, ho bisogno di un Vostro consiglio…

Premesso che penso di essere nei giorni della cosiddetta “Finestra Fertile”, il mio fidanzato ed io ieri sera eravamo in macchina e ci siamo masturbati a vicenda finché lui è venuto nella mia bocca; dopodiché lui ha rimesso i boxer ed io sia gli slip che i pantaloncini di jeans. Lui dopo poco mi ha presa in braccio ed abbiamo iniziato a baciarci mentre mi toglieva nuovamente i pantaloncini e, presi dalla foga del momento, io mi sono messa a cavalcioni su di lui ed entrambi ci siamo eccitati parecchio nello strusciarci anche se dopo poco abbiamo smesso. Il dubbio che mi sta tormentando riguarda una macchia di circa 2cm di diametro sui suoi boxer, si trattava di residui di sperma della precedente eiaculazione avvenuta nella mia bocca sicuramente ed io anche ero bagnatissima… Entrambi ci siamo toccati gli slip ed erano più umidi dentro che fuori, quindi bagnati all’interno ognuno rispettivamente della propria eccitazione ed umidi all’esterno. Secondo Voi siamo a rischio? Sono ancora in tempo per la pillola del giorno dopo eventualmente ma vorrei evitare dato che non l’ho assunta mai e tra qualche giorno ho il richiamo del vaccino anche!



Cara Anonima,

rispetto a quanto dici ci teniamo da subito a tranquillizzarti, è veramente impossibile incorrere in una gravidanza nel modo da te descritto. Tieni presente che affinché avvenga un concepimento petting

è necessario un rapporto completo con eiaculazione interna alla vagina ed inoltre la donna deve trovarsi nei suoi giorni fertili. Quindi con il solo petting è veramente improbabile incorrere in concepimento, essendo inoltre protetti da indumento intimi e abbigliamento. Come sottolineato non c'è alcun motivo per pensare ad un eventuale rischio.

Un caro saluto!