Kid Cudi e Ariana Grande tra le stelle di “Don’t look up” di Netflix: la prima immagine ufficiale

Sono la coppia che non ti aspetti e presto saranno in coppia sullo stesso schermo: sono Kid Cudi e Ariana Grande. I due sono tra i protagonisti di “Don’t look up”, il nuovo film di Netflix diretto da Adam McKay in arrivo sulla piattaforma il 24 dicembre con un cast stellare che vede anche Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Cate Blanchett e Jonah Hill. Online una foto in anteprima che li mostra sorridenti, l’uno accanto all’altra sul divano.

Girato a Boston, il film racconta di due astronomi (DiCaprio e Lawrence) non troppo famosi che scoprono l’arrivo di un meteorite che distruggerà la Terra. Il loro obiettivo primario diventa, quindi, avvertire il resto della popolazione. Nei sei mesi di tempo che si ritrovano, troveranno non poche difficoltà a parlare alle persone e questo scatenerà situazioni tragicomiche.

Ariana e Kid Cudi- secondo quanto si legge nelle informazioni trapelate online- interpretano una coppia famosa che ha a che fare con una separazione di cui tutti parlano. I fan non aspettano altro che vederli all’opera.