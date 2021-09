A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (10 settembre)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i nuovi singoli e gli album. Dal nuovo progetto di Blanco al singolo di Ed Sheeran.

I singoli

Si intitola ‘Ora ti canto il mare’ il nuovo singolo dei Negramaro. La band di Giuliano Sangiorgi torna su tutte le piattaforme con un brano scritto e composto dal frontman insieme ad Andrea Mariano, che lo ha prodotto con Orang3. L’estate, così, continua con il gruppo pugliese che canta una vera e propria ode al mare. “Guardarlo- scrive Sangiorgi- mi trasmette sempre un senso di pace, di vita, di futuro”. Il pezzo va ad arricchire ‘Contatto’, l’ultimo disco dei Negramaro uscito lo scorso 13 novembre. Su Apple Music sarà disponibile in Dolby Atmos, l’audio spaziale della piattaforma di streaming lanciato recentemente.

Beba torna con ‘Meno Male’, il nuovo singolo che vede la partecipazione di Willie Peyote. I due affrontano il mondo delle relazioni e raccontano la fine di una storia d’amore, nelle dinamiche che emergono dal dialogo tra due amanti.

Baby K torna sulla scena con una collaborazione inedita: quella con Alvaro Soler. I due hanno annunciato l’uscita di ‘Non dire una parola’. “Questo brano racconta quel momento in cui l’amore si trova davanti ad un bivio: da una parte la voglia di libertà e dall’altra la paura di rinunciare ad una storia importante”, racconta Baby K che aggiunge: “Anche musicalmente abbiamo provato a rendere la stessa sensazione. Nel pezzo non c’è mai un finale netto, è sempre un continuo avanti e indietro, un’altalena di dubbi”. Il singolo, scritto dalla stessa artista, si aggiunge alla tracklist di ‘Donna sulla luna’, il disco uscito lo scorso giugno.

Maurizio Carucci (Ex-Otago) lancia ‘La vita dentro’, inedito che ha confezionato – curandone musiche, testi, fotografie, grafiche e parte della produzione. Si tratta di un mashup tra suoni ora dream pop ora elettronici: ci sono le riflessioni più intime, frammenti di vita reale tracciati a partire dai suoi ascolti e dagli audio messaggi scambiati con gli affetti più cari. Il brano accompagna l’arrivo su Spreaker e su tutte le piattaforme di streaming del podcast del cantautore ‘Vado a trovare mio padre. Vita. Sogno. Viaggio” PADRE Vita. Sogno. Viaggio’. Ed Sheeran lancia ‘Shivers’, secondo singolo che anticipa il prossimo progetto del cantautore, ‘=‘, in uscita il 29 ottobre. Il brano arriva dopo ‘Bad Habits’ e ‘Visiting Hours’.

I dischi

Dopo i successi avuto con “La canzone nostra” (di Mace e con Salmo) o “Mi fai impazzire” (con Sfera Ebbasta), Blanco è pronto al grande salto e pubblica “Blu celeste”, il suo primo album. Il disco esce su etichetta Island Records.

Esce stanotte “Cantera Machete Vol. I” (Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il primo capitolo del nuovo progetto discografico prodotto dalla Machete Empire Records e dedicato agli artisti emergenti. Sono undici le tracce contenute in questo lavoro, che Machete ha fortemente voluto per affermare il suo impegno nello sviluppo e la promozione di nuovi talenti. Cantera – termine utilizzato in spagnolo per indicare le scuole giovanili gestite dalle società sportive – incarna perfettamente l’idea di gioco di squadra e il progetto di investire su giovani artisti promettenti, creando per loro uno spazio dedicato nel mercato discografico italiano.