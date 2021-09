Vanessa Incontrada ‘risponde’ a Pio e Amedeo. Intanto la rete tifa per lei a Sanremo

Pioggia di complimenti per Vanessa Incontrada, che ieri sera su Rai Uno ha condotto i Seat Music Awards insieme a Carlo Conti. Bellissima, in un abito ‘total red’, la conduttrice spagnola ha conquistato la rete e in tanti hanno ipotizzato e sperato in una co-conduzione di Sanremo 2022 accanto ad Amadeus, presente anche lui ieri sul palco.

“E anche quest’anno qui per dire che Vanessa Incontrada è una delle migliori conduttrici #SeatMusicAwards2021″ e ancora: “Per me Vanessa Incontrada si merita Sanremo. Lo dissi l’anno scorso, lo ridico ora”, sono solo alcuni dei numerosi commenti che hanno riempito il flusso di Twitter. A piacere alla rete, non è stata solamente la conduzione della Incontrada ma anche la ‘stoccatina’ che lei ha dato a Pio e Amedeo, quando il duo ha tirato in ballo l’argomento Fedez e la censura della Rai. “La Rai non vi ha censurato, a voi no!”, ha sottolineato la conduttrice.

Vanessa Incontrada ‘riprende’ Pio e Amedeo’

pio e amedeo: “io farei un applauso alla rai”intanto il pubblico: 🧍🏻‍♀️

CHE COMICI, la burla italiana @Fedez #SeatMusicAwards pic.twitter.com/A5zmEHsqUo — marti (@aronxavocado) September 9, 2021

L’omaggio di Vanessa Incontrada a Raffaella Carrà

Molto apprezzato sui social anche l’omaggio della Incontrada a Raffaella Carrà. Unica pecca? Andato in onda troppo tardi.

L’omaggio a #RaffaellaCarrà durante i #SeatMusicAwards21. Bello il ricordo personale di Vanessa Incontrada, peccato che sia andato in onda a ridosso della mezzanotte#SMA21 pic.twitter.com/4hxtEdl5aQ — Cinguetterai (@Cinguetterai) September 9, 2021

Ma ai lettori più attenti non è sfuggita anche un’altra cosa. Tra le frasi più ricorrenti questa: “Stanotte non dormivo e mi sono accorto che Vanessa Incontrada ha un cognome con 4 preposizioni semplici”.