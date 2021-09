Chiara Ferragni difende Fedez contro Pio e Amedeo: scoppia la polemica

Prosegue a colpi di Instagram l’affaire Pio e Amedeo, che in diretta su Rai 1 nel corso dei Seat Music Awards hanno non tanto velatamente polemizzato su Fedez riguardo al caso del Concertone del Primo Maggio.

Se dopo il botta e risposta su Instagram tra il cantante e il duo di comici era chiaro che il loro rapporto si era incrinato, adesso la frattura è netta. A prendere le difese di Fedez, infatti, è intervenuta Chiara Ferragni, commentando un post sul caso Fedez-Pio e Amedeo pubblicato sul profilo Instagram di Trash Italiano.



“Madonna che simpatici Pio e Amedeo 🙃” si legge in un commento di Chiara. In un altro ancora, l’imprenditrice scherza con i follower: “Simpatici come… Finite voi la frase 😂”.

Tra la marea di risposte al commento, non è tardata quella di Pio e Amedeo, che hanno replicato con duro sarcasmo alle sue parole.

“Simpatici come… quelli che si lanciano l’insalata nei supermercati di notte ridendo a crepapelle o come quelli che fanno l’elemosina sgommando col Lamborghini in faccia ai poveri? E come si fa a raggiungerlo questo livello di simpatia… in effetti troppo divertente”.

Pio e Amedeo amici/nemici di Fedez

Tra Fedez e Pio e Amedo sembrava scorrere buon sangue. I due comici sono stati ospiti nella casa di Los Angeles di Chiara Ferragni in una puntata del loro programma Emigratis. Più tardi sono apparsi anche nel video di “Senza Pagare” canzone di J-Ax e Fedez del 2017.

Cosa sarà successo?