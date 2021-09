Serena Rossi ‘snobbata’ da Jennifer Lopez: il VIDEO è virale

Alla Mostra del Cinema di Venezia il red carpet più atteso è stato quello di Jennifer Lopez e Ben Affleck. Dopo quasi 20 anni dalla loro storia, che ha impazzato sui media mondiali nei primi anni 2000, i “Bennifer” sono di nuovo insieme.

Tutti gli occhi sono stati per la coppia, al Lido per la premiere di ‘The Last Duel’ di Ridley Scott.

Tra i presenti al loro ritorno sul red carpet (guarda qui il VIDEO) anche la madrina di Venezia 78, Serena Rossi, che emozionata si è avvicinata a Jennifer Lopez per presentarsi e salutarla. La reazione della star, però, non è stata calorosa quanto ci si aspettava e l’attrice nostrana è stata educatamente snobbata.

Il video dell’episodio ha fatto il giro del web, e tutti sono d’accordo su una cosa: Serena Rossi una di noi!

