Tg Diregiovani – Edizione del 13 settembre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

Tutti a scuola: si torna in classe in mezza Italia

Sono oltre 7 milioni le studentesse e gli studenti che da oggi sono tornati tra i banchi delle scuole statali in tutta Italia. In particolare, è suonata la campanella per gli alunni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria, Veneto, oltre a quelli della Valle d’Aosta e della Provincia di Trento. Le lezioni sono già riprese il 6 settembre per gli studenti della Provincia di Bolzano, mentre inizieranno il 14 settembre per gli studenti della Sardegna, il 15 settembre per quelli della Campania, Liguria, Marche, Molise e Toscana, il 16 settembre per gli alunni del Friuli Venezia Giulia e della Sicilia. Gli ultimi a ritornare in classe saranno gli studenti di Calabria e Puglia, il 20 settembre.

Creative Arts Emmy 2021, il trionfo de ‘La regina degli scacchi’

Ieri è andata in scena la prima parte degli Emmy Award. Durante i Creative Arts Emmy, ovvero i premi tecnici che hanno anticipato la serata del 19 settembre in cui saranno consegnati i riconoscimenti principali, a dominare è stata ‘La regina degli scacchi’. La serie Netflix con Anya Taylor-Joy si è aggiudicata sette statuette, tra queste Migliori costumi, Miglior trucco e Miglior scenografia. Tra i premiati anche le serie Disney+ ‘The Mandalorian’ con tre premi, ‘WandaVision’ con due e ‘Black is King’ con uno.

GF VIP, al via la sesta edizione

Alfonso Signorini riapre la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Torna questa sera il Grande Fratello Vip, sesta edizione ‘celebrities’ del longevo reality di Canale 5. Un doppio appuntamento settimanale in programma ogni lunedì e venerdì, che vedrà contendersi il montepremi finale di 100mila euro 22 volti noti dello spettacolo. Tra i concorrenti che entreranno nella casa, Aldo Montano, Giucas Casella, Katia Ricciarelli e Carmen Russo. Ad affiancare Signorini, una coppia di opinioniste tutta al femminile formata da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

MTV WMAs 2021, Justin Bieber artista dell’anno

La 40esima edizione degli MTV Video Music Award, condotta dalla rapper Doja Cat, ha visto il trionfo di Justin Bieber. L’artista su sette nomitation si è portato a casa i premi ‘Artist of the Year’ e ‘Best Pop’. Tra i premiati anche Lil Nas X, video dell’anno per la canzone ‘Montero (Call Me by Your Name)’ e Olivia Rodrigo che ha vinto ‘Best New Artist’, ‘Push Performance of the Year’ e ‘Song of the Year per ‘Drivers License’. Infine, Megan Thee Stallion su sei candidature non ha vinto nessun riconoscimento.

Uomini e Donne, oggi parte la nuova edizione su Canale 5

L’estate è finita e su Canale 5 torna Maria De Filippi con la 26esima edizione di ‘Uomini e Donne’. Da lunedì al venerdì, alle 14.45, si alternano il ‘trono over’ e il ‘trono classico’. Per quest’ultimo sono stati scelti; Joele, 26 anni di Mirano, dopo 3 anni di relazione ha scoperto il tradimento della sua ragazza con il suo migliore amico; Roberta, 21 anni di Roma, in amore ha sempre dato molto, le piacerebbe trovare un ragazzo con una forte personalità ed un carattere riconoscibile che si prenda cura di lei; Andrea Nicole, 29 anni di Milano, la sua storia più importante è durata 6 anni ed ora è single, vorrebbe trovare come compagno un ragazzo semplice, che sappia farla sentire protetta e sogna in futuro di creare una famiglia unita coma la sua; e, infine, c’è Matteo, 24 anni di Roma, nella sua vita si è innamorato solo una volta ed è single da 3 anni, in una donna sono le imperfezioni che lo conquistano e lo fanno innamorare.