“Amici” di Maria De Filippi cambia data: tutti i dettagli

Importante novità per gli appassionati e amanti della trasmissione “Amici” di Maria De Filippi. Per fare spazio al nuovo programma di Canale 5 “Scene da un matrimonio”, Mediaset ha deciso di posticipare il talent show a domenica: per due settimane andrà dunque in onda di domenica e non di sabato.

Ecco il comunicato stampa ufficiale

Per realizzare al meglio e con la massima qualità produttiva “Scene da un matrimonio”, il nuovo programma pomeridiano di Canale 5 non esordirà domenica 19 settembre come previsto ma sarà posticipato a domenica 3 ottobre.

Al suo posto, nel quadro dell’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica, Mediaset ha chiesto al team produttivo di “Amici” di andare in onda per due settimane non il sabato come di consueto ma la domenica. La proposta è stata accolta e Mediaset ringrazia il team per la disponibilità.

Sabato 18 settembre nel pomeriggio di Canale 5 non sarà quindi in onda “Amici” ma un titolo delle soap-opera attualmente in palinsesto.