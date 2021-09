Grande Fratello VIP, il best of della quinta edizione

Tutto pronto per il Grande Fratello Vip 6. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini parte questa sera su Canale 5 con un cast tutto nuovo. Sono 22 i vipponi pronti a varcare la porta Rossa della casa più spiata di Italia, caratterizzata da una inedita ambientazione in stile nave da crociera.

Sono tante le sfide che aspettano i nuovi concorrenti, che dovranno riuscire – tra le altre – a non far rimpiangere agli spettatori i protagonisti della passata edizione, una delle più belle della storia del reality.

In attesa della prima puntata, ecco un video “best of” con i momenti più emozionanti del Grande Fratello VIP 5.

GF Vip 6, le novità

Alfonso Signorini torna alla conduzione anche di questa edizione, affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Il reality andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale, il lunedì e venerdì, e vedrà alcune novità.

“La prima è che andremo in onda in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity, oltre al daytime su Canale 5″, ha anticipato Signorini a Tv Sorrisi e Canzoni. “La seconda è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto”. Il che non significa “liberi tutti”, chiarisce il conduttore: “le bestemmie saranno sempre punite”.

I nuovi concorrenti