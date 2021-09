Tg Musica – Edizione del 14 settembre

È online l’edizione di questa settimana del nostro Tg Musica.

ESCE A NOVEMBRE IL DISCO DI VASCO ROSSI, ‘SIAMO QUI’

Si intitola ‘Siamo qui’ e sarà disponibile dal 12 novembre il nuovo e atteso disco di Vasco Rossi. È lo stesso rocker a dare la notizia ai suoi fan svelando sui social anche la copertina del progetto. Un viaggio iniziato lo scorso anno con la pubblicazione di ‘Una canzone d’amore buttata via’, prima anticipazione delle 10 tracce registrate da Vasco per il disco. Il concept dell’album parte, però, dalla title track ‘Siamo qui’. L’artista di Zocca ha già girato il video in Puglia con la regia di Pepsy Romanoff. In questi giorni, Vasco è, inoltre, diventato cittadino onorario di Castellaneta, in provincia di Taranto. Nella cittadina, il cantautore, non solo trascorre le sue vacanze da oltre dieci anni, ma ci prepara anche i concerti convocando tutta la produzione lì.

MANNARINO TORNA CON ‘V’, QUINTO LAVORO DI INEDITI

Si chiude venerdì 17 settembre il silenzio musicale di Mannarino. Il cantautore torna su tutte le piattaforme con ‘V’, quinto lavoro di inediti anticipato dai singoli ‘Africa’ e ‘Cantarè’. L’artista classe 1979 pubblica un progetto registrato in questi anni tra New York, Los Angeles, Città del Messico, Rio De Janeiro, l’Amazzonia e l’Italia e, proprio per questo, intriso di suoni provenienti da tutto il mondo. Dai rumori della foresta alle voci indigene catturate in Amazzonia. Mannarino racconta, così, natura, patriarcato, femminilità e il rapporto uomo-donna in quello che è il disco più politico e visionario della sua carriera.

MARIO VENUTI CANTA 11 SUCCESSI ITALIANI IN UN ALBUM DI COVER

Da ‘Xdono’ di Tiziano Ferro a ‘Figli delle stelle’ di Alan Sorrenti, passando per ‘Ma che freddo fa’ di Nada. Sono 11 i grandi successi italiani scelti da Mario Venuti per il suo nuovo disco, ‘TropItalia’. Un progetto che vede il cantautore realizzare cover dei brani che più hanno segnato la musica italiana dagli Anni 30 ai Duemila, realizzando un grande affresco che prende spunto dal suo amore per i tropici. Tra i pezzi selezionati vere e proprie perle della storia nostrana come ‘Maledetta primavera’ di Loretta Goggi, ‘Il cuore è uno zingaro’ di Nicola di Bari e ‘Una carezza in un pugno’ di Adriano Celentano. L’album è disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 17 settembre.

RKOMI È IL TERZO ITALIANO SCELTO PER MTV UNPLUGGED

Il 2021 è decisamente l’anno di Rkomi e del suo terzo lavoro ‘Taxi Driver’, sulle piattaforme dallo scorso aprile. Doppio disco di platino con oltre 260 milioni di stream, il progetto si rinnova con una veste sonora totalmente diversa: quella di Mtv Unplugged, ovvero in versione acustica. In onda in tutto il mondo dal 1989, il format ha accolto sul suo palco nomi del calibro di Nirvana, Alanis Morrissette, Lenny Kravitz, Oasis, Pearl Jam, R.E.M., Lauryn Hill, Alicia Keys e Jay-Z. Nel nostro Paese, finora, gli artisti selezionati per partecipare sono stati Giorgia e Alex Britti. Questo fa di Rkomi il terzo artista italiano in assoluto a partecipare al progetto. Il risultato è l’album ‘Taxi Driver: MTV Unplugged’, disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 24 settembre.