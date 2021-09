Raffaella Fico vs Balotelli: “Potrebbe fare di più”. Lui replica: “Che palle”

È stata decisamente una delle protagoniste assolute della prima puntata del GFVIP. La showgirl napoletana Raffaella Fico, alla seconda esperienza nella casa più osservata d’Italia, è un fiume in piena. Il suo ingresso nell’appartamento arredato di telecamere non è certamente passato inosservato: neanche il tempo di terminare la prima serata del programma condotto da Alfonso Signorini e già si discute delle sue esternazioni. A tenere banco certamente la lite con Solieil Sorge ma anche le dichiarazioni nei confronti del padre di sua figlia Pia, il calciatore Mario Balotelli. Nel video di presentazione Raffaella Fico non ha risparmiato critiche nei suoi confronti: “Lui è stato il grande amore – ha detto – e da questo amore è nata nostra figlia. Poi lui si è tirato indietro e io ho lottato per far in modo che mia figlia avesse un padre. Ora è un padre abbastanza premuroso, anche se potrebbe fare molto di più“.

Parole a cui l’attaccante ora impegnato nel campionato turco avrebbe replicato con una story poi sparita dal suo profilo ufficiale. “Pure ora che sono in Turchia lontano da tutto e tutti dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie! Che palle”. Un messaggio criptico che tuttavia se confermato non lascerebbe dubbi sulla destinataria: la sua ex compagna.