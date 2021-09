TG Diregiovani – Edizione del 14 settembre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

Cambia la programmazione di ‘Amici 21’

Importante novità per il pubblico di ‘Amici’. A causa di una riorganizzazione dei palinsesti, Mediaset ha deciso di posticipare il debutto della nuova edizione del talent di Maria De Filippi. In via del tutto eccezionale, per due settimane l’appuntamento pomeridiano di Amici andrà in onda di domenica e non di sabato. La prima puntata è in programma il 19 settembre, la successiva il 26. Dal 3 ottobre, lo show tornerà con la consueta programmazione del sabato pomeriggio.

‘Hawkeye,’ il trailer della serie dedicata a Occhio di Falco

Marvel ha rilasciato il trailer di ‘Hawkeye’: la serie dedicata all’infallibile arciere degli Avengers Occhio di Falco alias Clinton Francis Barton, interpretato da Jeremy Renner. Il nuovo show debutterà il 24 novembre su Disney+. La nuova serie vede il protagonista ormai fuori dagli Avengers e intenzionato a tornare a casa dalla propria famiglia per Natale. I piani vengono però complicati da una serie di inconvenienti, come per esempio nuovi nemici da combattere. Il personaggio interpretato da Renner non sarà solo in questa nuova avventura. Con lui ci sarà Kate Bishop, l’Hawkeye in versione femminile, interpretata da Hailee Steinfeld.

‘Don’t Worry Darling’ al cinema nel 2022

‘Don’t Worry Darling’, il thriller psicologico diretto da Olivia Wilde e interpretato da Florence Pugh e Harry Styles, debutterà nelle sale il 23 settembre 2022. Questa è la data di lancio internazionale, non è stata ufficialmente diffusa l’uscita italiana. Il film, targato New Line Cinema, si incentra su Alice (interpretata da Pugh), una casalinga e moglie infelice alle prese con la sua sanità mentale. La protagonista inizia a farsi delle domande quando piombano attorno a lei strani eventi. E non sa che suo marito Jack (interpretato da Styles) nasconde un oscuro segreto.

I Coldplay annunciano un featuring con i BTS

Si intitola ‘My Universe’ e sarà su tutte le piattaforme dal 24 settembre. I Coldplay lanciano la notizia bomba annunciando il singolo inedito che li vedrà collaborare con gli idoli del k-pop: i BTS. Una collaborazione tra i due gruppi e soprattutto inaspettata. Il brano, prodotto dall’hitmaker Max Martin, sarà contenuto nel nuovo disco della band di Chris Martin, “Music of the Spheres”. Anticipato dal tormentone ‘Higher Power’ e dalla mini opera musicale di 10 minuti “Coloratura”, l’album uscirà il 15 ottobre.

Johnny Depp super ospite di Alice nella Città per ‘Puffins’

Johnny Depp sarà ospite della 19esima edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 14 al 24 ottobre. L’attore arriverà nella Capitale per presentare ‘Puffins’, la web-serie animata spin-off del film d’animazione ‘Arctic – Un’avventura glaciale’. La serie è formata da 250 episodi realizzati in formato mobile-short content, della durata di cinque minuti ciascuno, a cui l’attore ha partecipato prestando la propria voce e i propri tratti somatici alla pulcinella di mare protagonista, Johnny Puff.