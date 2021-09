Giulia De Lellis racconta il suo calvario con l’acne: le FOTO senza filtri

“Alla mia pelle. A questa instancabile stronza che poco più di un anno fa si è ammalata di acne”. Inizia così il racconto di Giulia De Lellis sul suo calvario con l’acne. In un lungo post pubblicato su Instagram, l’influencer ha condiviso la sua difficile esperienza, aprendosi a 360 gradi con i suoi follower. Un periodo scandito da “sfumature di rosso soprattutto, pruriti vari, sfoghi, farmaci da star male e quantità di trucco inspiegabili”.

Le sue parole sono accompagnate da alcuni scatti, “senza filtro, senza inganno”, sottolinea, “perché ho provato ad ingannare anche me stessa ogni tanto”.



Giulia De Lellis: “L’amore il farmaco più forte”

“Ho ringraziato Photoshop come nessuno mai (poco educativo lo so, ma è la verità)”, scrive Giulia. “Non tutti i giorni riesco ad accettarmi così perché sono umana e fragile anche se non sembra… Ci sto lavorando da un po’, lo sapete! A distanza di un anno sta tornando… Era davvero pesante in certi momenti guardarmi allo specchio. Tutt’oggi lo è quando mi sveglio male. Ma alla fine ho capito il farmaco più forte, l’unico che posso davvero consigliare, il migliore per me, senza effetti collaterali: l’amore”.

Giulia racconta quindi l’importanza del supporto del suo compagno, l’imprenditore Carlo Gussalli Beretta.

“Questi scatti non erano neanche nel mio telefono, sono foto fatte dal mio fidanzato a cui sarò per sempre grata per essermi stato vicino in questi mesi. Grata per avermi scoperto il viso quando lo nascondevo con i capelli. Per avermi fatta struccare ogni volta che eravamo insieme perché consapevole che il trucco in quel momento non sarebbe stato d’aiuto. Grata per avermi sempre guardata negli occhi quando tutti non ci riuscivano più perché il mio viso faceva impressione. Per non aver mai smesso di accarezzarmi. Per avermi fatta sentire ancora bella”.

Un ringraziamento anche a tutti quelli che l’hanno supportata: “Sono grata agli amici, la famiglia, il mio team perché sopportare una come me non è facile di base, figuriamoci con l’ormone girato. Sono molto grata ad alcuni di voi perché non mi hanno fatta sentire sola o inadatta. Molti altri si, ma ringrazio pure quelli perché mi hanno motivata a migliorare o mi ricordano che nel mondo c’è di peggio. L’acne prima o poi guarirà l’anima Marcia no. Insomma sono grata per l’amore che ricevo e che mi fa sentire bene anche quando mi rode per non avere più la pelle liscia come il culetto di un bambino. A quanto pare l’amore guarisce tutto, anche il fastidio o il male… Insieme al tempo, un buon dottore e tanta pazienza…”