Catene d’oro al posto dei capelli: il look estremo del rapper Dan Sur

Nel mondo del rap e del reggaeton non solo denti d’oro. Il rapper Dan Sur, famosissimo in America e su TikTok (seguito da 2 milioni di utenti), ha lanciato una nuova moda, che molti suoi follower hanno contestato. Ha 23 anni, ama essere al centro dell’attenzione e non ama essere copiato: l’artista è apparso sui social con un look estremo, quasi al limite della follia.

Il rapper ha deciso di farsi impiantare catene d’oro e d’argento tempestati di diamanti al posto dei capelli. Per esaudire questo suo desiderio, se così si può definire, Dan Sur si è sottoposto ad un intervento chirurgico per impiantare sul cuoio capelluto le catene con degli uncini. “Tutti si tingono i capelli, spero che così nessuno mi copi. Sono il primo rapper ad averlo fatto“, ha detto l’artista sui social.