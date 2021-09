GF Vip 6, la moglie di Alex Belli contro Sophie Codegoni: “Come ti permetti!”

Ancora non è entrata nella casa e già ha creato il caos. Sophie Codegoni varcherà la porta rossa del Grande Fratello Vip 6 il 17 settembre, e si preannuncia un ingresso scoppiettante. In una clip trasmessa nel corso della prima puntata del reality, l’ex tronista di Uomini e Donne si è detta single e pronta a mettersi in gioco per trovare l’amore. Tra gli inquilini della casa, avrebbe già messo gli occhi su Alex Belli.

“So che in casa c’è anche un uomo molto bello, Alex Belli. So che è sposato, però è lui che deve essere fedele”.

E come l’avrà presa la moglie di Alex?

Decisamente non bene.

Delia Duran, modella venezuelana e moglie dell’attore, si è espressa duramente su Instagram, postando delle storie contro Sophie e le sue intenzioni di provarci con il marito.

“Ma voi in Italia che visione avete del matrimonio? Significa ancora qualcosa? Al mio paese non funziona così. Mio marito è entrato nella casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia. Non è andato lì per allettare e rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta e in cerca di popolarità mascherata da amore. Come ti permetti Sophie Codegoni! Come si permettono le tre “principesse”. Se questa è la piega della trasmissione, entro nella casa e me lo porto via!! Cosi vi faccio vedere di che pasta sono fatte le Venezuelane”.

Successivamente, Delia ha postato una foto delle nozze con Alex, corredata dalle promesse del matrimonio.

Si prevedono scintille!