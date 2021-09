Tg Diregiovani – Edizione del 15 settembre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– È MORTA MARTINA LUONI, TESTIMONIAL ANTI-COVID MALATA DI CANCRO

È morta a 27 anni Martina Luoni, la ragazza milanese malata di tumore al colon che a novembre 2020 aveva denunciato con un video su Instagram la difficoltà di curarsi a causa del Covid. La testimonianza di Martina aveva spopolato sul social network, ricevendo oltre un milione di visualizzazioni e rendendola una vera e propria testimonial della lotta contro il coronavirus. Tanto da partecipare a una campagna organizzata dalla Regione Lombardia;



– SANREMO 2022, VIA LA CATEGORIA ‘NUOVE PROPOSTE’

Il terzo Festival di Sanremo guidato da Amadeus sembra andare nella direzione del cambiamento. A qualche mese dall’edizione, in programma dall’1 al 5 febbraio 2022, la Rai ufficializza alcune novità riguardanti Sanremo Giovani, la gara dedicata agli emergenti. La principale riguarda la cancellazione delle ‘Nuove Proposte’ dal festival. Quest’anno, così, i due vincitori del contest si uniranno di diritto ai Big. I nomi saranno svelati il 15 dicembre nella puntata finale di Sanremo Giovani, in onda su Rai 1. Gli artisti, per candidarsi, dovranno avere fra i 16 e i 29 anni di età, alla data dell’1 gennaio 2022. Il regolamento integrale sul sito www.sanremo.rai.it;

– TOMMASO PARADISO, ESCE OGGI IL NUOVO SINGOLO ‘MAGARI NO’

S’intitola ‘Magari no’ il nuovo singolo di Tommaso Paradiso disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 17 settembre. Il brano è il primo singolo del nuovo album ‘Space Cowboy’, previsto per l’inizio del 2022, al quale seguirà in primavera il tour nei più importanti palazzetti italiani. Il singolo, scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Federico Nardelli, mette in musica, grazie alla scrittura e ai tratti delicati della sua penna, i sentimenti più nostalgici;

– DUA LIPA DIVENTA SAILOR MOON NEL VIDEO DI LEVITATING

Un po’ Creamy un po’ Sailor Moon. Dua Lipa omaggia il mondo degli anime shoujo Anni 80 nel video di ‘Levitating’. La clip è stata realizzata in stile animazione retrò dal gruppo di artisti giapponesi Nostalook sotto la direzione creativa di Yu Tsubaki. Nel video Dua Lipa veste i panni di una cantante dotata di poteri magici (come Creamy) che, dopo una trasformazione in stile Sailor Moon, si esibisce in un mega concerto per gli abitanti della Luna. Le immagini che scorrono sullo schermo si sposano con il testo ‘spaziale’ della canzone, che utilizza la metafora di una navicella spaziale che irradia lo spazio di euforia e felicità per rappresentare l’amore;

– CATENE D’ORO AL POSTO DEI CAPELLI: IL LOOK ESTREMO DEL RAPPER DAN SUR

Nel mondo del rap e del reggaeton non solo denti d’oro. Il rapper Dan Sur, famosissimo in America e su TikTok (seguito da 2 milioni di utenti), ha lanciato una nuova moda, che molti suoi follower hanno contestato. Il rapper ha deciso di farsi impiantare catene d’oro e d’argento tempestate di diamanti al posto dei capelli. Per esaudire questo suo desiderio, se così si può definire, Dan Sur si è sottoposto ad un intervento chirurgico per impiantare sul cuoio capelluto le catene con degli uncini. “Tutti si tingono i capelli, spero che così nessuno mi copi. Sono il primo rapper ad averlo fatto“, ha detto l’artista sui social.