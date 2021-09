Foto | Anche i divi piangono. Can Yaman beccato dai paparazzi in lacrime

Nonostante il momento d’oro, Can Yaman è turbato. A dimostrarlo sono gli scatti di ‘Diva e Donna’ che hanno immortalato il divo turco in un momento di sconforto. L’attore ora è impegnato sul set di ‘Viola come il mare’, fiction targata Lux Vide e presto sarà di fronte la macchina da presa per la serie ‘Sandokan’ accanto a Luca Argentero.

Can Yaman in crisi per Diletta Leotta?

Tutto a gonfie vele dunque ma solo in apparenza. A smentire il momento magico sono infatti gli scatti ‘rubati’ della rivista, da cui traspare che qualcosa non va. Che sia dovuto alla fine della storia con Diletta Leotta? Oppure solo ad un momento no? Di fatto la separazione tra i due è evidente. Stando ai social gli ormai ex, hanno passato l’intera estate separati e ovviamente in molti sono a chiedersi quali siano i motivi di una rottura così improvvisa quando già si parlava di nozze.