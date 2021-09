Tg Diregiovani – Edizione del 16 settembre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– X FACTOR 2021, STASERA AL VIA LA PRIMA PUNTATA

“Dare delle etichette alla musica non ha più senso”. Inizia con questo presupposto la nuova edizione di X Factor, da stasera in onda su Sky Uno e – solo per il debutto – in contemporanea in chiaro su Tv8, con alla guida il giovane Ludovico Tersigni. Torna il talent e abbatte ogni barriera cancellando – per la prima volta in 15 edizioni – le categorie. Questa la principale novità che guiderà il format in una nuova ‘era’. Quella della fluidità dei generi e dei suoni. Via ogni etichetta – under, over e gruppi – per portare sullo schermo una gara che racconterà il mondo della musica nel modo più attinente alla contemporaneità del panorama attuale. Riconfermati all’iconico tavolo, i giudici Manuel Agnelli, Emma Marrone, Hell Raton e Mika;

– ‘DUNE’ ARRIVA OGGI AL CINEMA

Arriva oggi al cinema ‘Dune’. Il film, diretto da Denis Villeneuve e presentato ‘Fuori Concorso’ in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di fantascienza del 1965 di Frank Herbert. La pellicola racconta la storia di Paul Atreides, giovane brillante e dotato di talento (interpretato da Timothée Chalamet ), nato per andare incontro a un destino più grande della sua immaginazione, che deve raggiungere il più pericoloso pianeta dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e al suo popolo. Tra gli attori, nel cast, anche Zendaya, Josh Brolin, Jason Momoa e Javier Bardem;

– ‘BLU CELESTE’ DI BLANCO È IL TERZO NUOVO DISCO PIÙ ASCOLTATO AL MONDO

Quello di ‘Blu Celeste’ è un debutto che Blanco ricorderà per il resto della sua vita, non solo perché si tratta del suo primo album. Il progetto vola sulle piattaforme di streaming e non solo sui canali nazionali. Il disco infatti, è il terzo più ascoltato al mondo su Spotify tra quelli usciti venerdì scorso. A dirlo è la stessa piattaforma che, ogni settimana, svela quali sono i lavori più streammati al mondo nelle prime 72 ore. Sopra di lui solo ‘Jose’ di J Balvin e ‘The Melodic Blue’ di Baby Keem (cugino di Kendrick Lamar);



– ‘WEST SIDE STORY’, RILASCIATO IL NUOVO TRAILER DEL MUSICAL DI STEVEN SPIELBERG

Passionale, esplosivo, colorato e spettacolare. Così si presenta ‘West Side Story’del regista dell’Academy Award Steven Spielberg, che porta sul grande schermo l’adattamento cinematografico dello spettacolo di Broadway originale del 1957. The Walt Disney Company ha rilasciato i nuovi trailer e poster della pellicola 20th Century Studios che arriverà il 16 dicembre nelle sale italiane. Nel cast del musical, tra gli altri, Ansel Elgort nei panni di Tony, Rachel Zegler in quelli di María, Ariana DeBose (Anita) e David Alvarez che interpreterà Bernardo;

– PER IL BATMAN DAY 2021 IL CAVALIERE OSCURO ARRIVA A ROMA

Ha compiuto 82 anni a maggio e, nonostante abbia quasi un secolo, Batman resta il mito di vecchie e nuove generazioni. Non è un caso che il Batman Day 2021 sarà un evento planetario. In calendario per il prossimo 18 settembre, i festeggiamenti sono già iniziati con l’uscita in contemporanea mondiale di ‘Batman: Il Mondo’. Il volume antologico di 184 pagine è arrivato in Italia con Panini Comics. La DC si è accordata con i licenziatari di tutto il mondo per la creazione di un volume che celebrasse la pervasività mondiale del Cavaliere Oscuro. Il risultato sono 14 storie, create in 14 paesi del mondo e rappresentative ognuna della cultura del paese che ha generato le tavole del racconto. Così, per la versione italiana, l’uomo pipistrello sarà protaginista del volume ‘Ianus’. Per celebrare l’arrivo del Cavaliere Oscuro nella Città Eterna il 18 settembre sarà inaugurata l’esposizione di tavole del disegnatore Nicola Mari per ‘Batman: Il Mondo – Ianus’, in via del Gesù 61.