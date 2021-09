GF Vip 6, è polemica per le frasi omofobe di Katia Ricciarelli – VIDEO

Guai in vista per Katia Ricciarelli? Il soprano è al centro delle polemiche per alcune frasi omofobe utilizzate all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6.

Sebbene il nuovo regolamento preveda più tolleranza sul “politicamente scorretto”, alcune espressioni utilizzate da Katia non sono piaciute agli spettatori, che hanno chiesto alla produzione di prendere provvedimenti.

In una prima occasione, la Ricciarelli avrebbe detto ad Alex Belli: “sembri un po’ ric***one”. E poi ancora, parlando degli occhiali di Alex: “Sono da fro*io”.

Ecco i video incriminati:

