I miei compagni maschi non fanno altro che raccontare barzellette sporche…

Buongiorno,

ho 11 anni e faccio la prima media. Non mi trovo tanto bene con la mia nuova classe perché i miei compagni maschi non fanno altro che dire parolacce e raccontare barzellette sporche. Io sono timida e mi imbarazzo molto quando fanno battute di sesso che mi danno molto fastidio. o quando raccontano le barzellette.

Che cosa posso fare?

Diana, 11 anni

Cara Diana,

capiamo che un argomento così intimo e profondo come la sessualità possa imbarazzarti.

Hai mai pensato che potrebbe imbarazzare anche i tuoi compagni? Può capitare che i ragazzi abbiano la tendenza a ridere e scherzare sul sesso proprio perché hanno paura di affrontare un argomento così delicato in maniera seria; forse l’umorismo è l’unico strumento che hanno a disposizione. Può sembrare che l’ironia sul sesso separi il piano fisico da quello emotivo- affettivo ma in realtà i due aspetti sono strettamente connessi. Forse per i tuoi compagni è solo un modo per uscire dal tabù che la società impone, un modo per scoprire e conoscere un tema così segreto come il sesso.

Potresti provare a parlarci in modo da far capire loro che devono rispettare la tua sensibilità riguardo a questo argomento. Se continuano, è importante che tu ti rivolga a un’insegnante che senti più vicina e che sai che ti potrà capire e intervenire.

Un caro saluto!