Tg Diregiovani – Edizione del 17 settembre

Nelle news del Tg Diregiovani:

– ‘DO NOT TOUCH MY CLOTHES’. IN RETE LA PROTESTA DELLE DONNE AFGHANE

Vogliono essere libere di vestirsi come credono, rivendicano la propria cultura e le loro tradizioni: sono le donne afghane che protestano contro il burqa imposto dal regime talebano. Nasce così la campagna #DoNotTouchMyClothes ormai virale sui social. L’idea è di una ex docente di storia all’Università americana di Kabul che per prima ha postato una foto vestita con un tradizionale abito verde. Le donne afghane erano già scese in piazza manifestando per i diritti civili e ora la loro protesta continua sui social. Accanto all’hashtag #DoNotTouchMyClothes le donne rivendicano il loro senso di appartenenza anche con quello #AfghanistanCulture;

– SALMO È TORNATO. FUORI DALL’1 OTTOBRE IL NUOVO DISCO ‘FLOP’

A tre anni di distanza da ‘Playlist’ Salmo torna con ‘Flop’. Il nuovo album, fuori dall’1 ottobre, si compone di 17 tracce inedite dalle molte sfaccettature, che uniscono l’anima più rap dell’artista a quella rock e elettronica. La nuova fatica di Salmo è disponibile da oggi in pre-save e pre-add digitale e pre-order. ‘Flop’ è un disco che si interroga su un tema importante e allo stesso tempo inattuale, quello del fallimento, che con tutte le contraddizioni del caso ci rende umani. Salmo affronta la paura più grande di ogni artista, in un mondo dominato da materialismo e capitalismo, dove contano la ricerca della perfezione, della fama a tutti costi, in cui i parametri si misurano sui like, i numeri, gli averi più che gli esseri;

– DALL’UOMO INCINTO AL ‘CUORE COREANO’: ECCO LE NUOVE EMOJI IN ARRIVO

È ancora l’inclusione il tema principale del set Emoji 14.0, la nuova serie di icone in arrivo a fine anno. Il set include un totale di 838 caratteri, tra questi 37 emoji inedite. Oltre a nuove scelte di faccine, oggetti e gesti delle mani, saranno rilasciate tra fine 2021 e inizio del 2022 su tutti i dispositivi le emoji dell’uomo incinto e della persona generica incinta. Le nuove opzioni di gravidanza potranno essere utilizzate da uomini trans, persone non binarie o semplicemente donne con i capelli corti. E non solo. Potranno essere usate anche per scopo ironico, come ad esempio per descrivere la pancia gonfia dopo un’abbuffata. Tra le novità in arrivo anche la mano con indice e pollice incrociati. Questo gesto è noto come ‘cuore coreano’ ed è stato reso popolare dalle celebrità sudcoreane, tra cui attori, star del K-pop e comici;

– ‘TALE E QUALE SHOW’, STASERA LA NUOVA EDIZIONE SU RAI UNO

Parte questa sera su Rai Uno la nuova edizione di ‘Tale e Quale Show’. A svelare le novità del programma è stato lo stesso Carlo Conti in conferenza stampa. Per la prima volta, oltre al voto della giuria e degli artisti in gara, saranno conteggiate le preferenze social. Gli utenti potranno votare la loro imitazione preferita: il più votato riceverà 5 punti in più, il secondo 3 punti e il terzo 1 punto. Tra le novità anche Cristiano Malgioglio, che ha preso il posto in giuria di Vincenzo Salemme e un quarto giudice misterioso: si tratta di un imitatore, che ogni serata ricoprirà il ruolo di un personaggio famoso. Tra i concorrenti delle nuove puntate anche Pierpaolo Pretelli che questa sera interpreterà Ricky Martin e Ciro Priello nei panni di Stash dei The Kolors;

– X FACTOR 2021, GIANMARIA CANTA ‘I SUICIDI’ E I GIUDICI SI EMOZIONANO

Un testo profondo e di impatto, che è riuscito a emozionare i giudici e il pubblico a casa. Non sorprende che gIANMARIA si è aggiudicato 4 sì nella prima puntata delle Audizioni di X Factor 2021. Il giovanissimo cantautore, all’anagrafe Gianmaria Volpato, ha solo 18 anni, ma con il suo inedito “I Suicidi” ha dimostrato una maturità inaspettata. Le sue parole hanno colpito dritto al cuore Manuel Agnelli, Mika, Helle Raton e Emma Marrone, regalando un’atmosfera da brividi. Tra i sostenitori di gIANMARIA anche alcuni volti nomi della musica, tra cui Madame e Nashley.