E’ tutta di Blanco la TOP 10 dei singoli più venduti. In vetta Blu Celeste

E’ arrivato quasi in punta di piedi per poi attirare l’attenzione di tutto il panorama musicale con un bel ‘botto’. Non si può descrivere in altro modo il debutto di Blanco che in breve tempo ha conquistato e dominato le classifiche italiane e internazionali. Con il suo album d’esordio Blu Celeste, targato Island Records, si è subito imposto nelle classifiche Fimi/Gfk posizionandosi al primo posto dell’elenco degli album e dei vinili più venduti e occupando interamente la TOP 10 dei singoli più venduti che vede alla numero uno proprio la title track.

Blu Celeste al terzo posto degli album più ascoltati al mondo su Spotify

Il disco ha totalizzato oltre 140 milioni di stream realizzati sulle piattaforme digitali e 98 milioni di views su YouTube. L’incredibile traguardo arriva dopo avere esordito al terzo posto degli album più ascoltati al mondo su Spotify nelle prime 72 ore dall’uscita e dopo avere occupato le prime 10 posizioni della Top 50 di Spotify Italia per una settimana, testimoniando la grandissima attesa e attenzione sul suo primo album ufficiale.

Il primo live di Blanco? Sott’acqua

E per la sua prima esibizione live trasmessa ieri in esclusiva su TikTok, non poteva non scegliere una location d’eccezione: sott’acqua. E’ qui che Blanco, circondato da un pubblico equipaggiato di mute e ossigeno, si è esibito per rimanere fedele all’elemento del suo concept album. Blu Celeste – Underwater Live Session, diretta e prodotta da Antonio Giampaolo per Maestro Production, è stata realizzata presso Y-40, la piscina di acqua termale più profonda del mondo.

I successi di Blanco

Nell’anno della sua consacrazione Blanco è riuscito in pochissimo tempo a collezionare decine di milioni di stream dominando le classifiche per mesi con brani come LA CANZONE NOSTRA in collaborazione con MACE e Salmo, MI FAI IMPAZZIRE insieme a Sfera Ebbasta e il suo singolo NOTTI IN BIANCO e PARAOCCHI, ha totalizzato 12 dischi di platino e un disco d’oro e ricevuto attestati di stima da tutta la scena nazionale. BLANCO è inoltre il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 15 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti.