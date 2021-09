Da ‘Il tempo delle donne’ a Tu si que vales’: oggi è il giorno di Giulia Stabile

Giornata di impegni, quella di oggi, per Giulia Stabile che parteciperà all’evento ‘Il tempo delle donne’ e poi sarà in prima serata su Canale 5 per la prima puntata della nuova stagione di ‘Tu si que vales’.

Ma andiamo con ordine. Oggi alle 16 la vincitrice di Amici20 sarà a Milano per prendere parte all’ottava edizione de ‘Il tempo delle donne’, incontro targato Corriere delle Sera e La27esimaOra. Giulia sarà presente al dibattito Le ragazze stanno bene. E i ragazzi? Le femmine rincorrono l’autonomia. E i maschi come la prendono. Qui il link per seguire la diretta.

Il debutto di Giulia Stabile a ‘Tu si que vales’

La ballerina sarà ospite inoltre di ‘Tu si que vales’, dove siederà al tavolo dei conduttori insieme a Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Nella giuria ci saranno Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, e, nel ruolo di rappresentante della giuria popolare, Sabrina Ferilli