sangiovanni realizza il suo sogno e diventa conduttore radiofonico

Da Amici a Sanremo, in mezzo tante hit e ora un sogno che si realizza: la radio. sangiovanni sarà protagonista negli studi di Radio Zeta in veste di co-conduttore. “Terrò compagnia a chi è in viaggio o chissà dove e soprattutto mi voglio divertire“, racconta il cantante che guiderà due puntate di “Generazione Zeta”.

L’appuntamento è per stasera e domenica 27 febbraio, dalle 17 alle 19. sangiovanni sarà in diretta con Riccardo Castiglioni e Luca Buson. “La radio mi ha colpito subito- rivela- per una volta invece di andarci e parlare di me parlerò di ciò che accade“.

Questo per l’interprete di “Farfalle” è un desiderio che ha da molto tempo: “È un mondo diverso dallo streaming, dalle altre piattaforme, la radio è un po’ il popolo, parlare alle persone, essere qui in radio e sentire i miei pezzi in onda è un onore incredibile. Per me, che voglio comunicare direttamente alla gente, venire in radio, è la cosa più bella che potessi fare”.