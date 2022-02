Giulia Stabile sugli standard estetici: “A seguire la perfezione ci si resta fregate”

Faccia da brava ragazza, giovane e indipendente. Giulia Stabile è ormai un vero e proprio modello di positività per i numerosi fan che la seguono sin dai suoi giorni nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La ballerina, sempre trasparente, ha conquistato proprio tutti e anche nelle interviste non risparmia una buona dose di sincerità. Da oggi è in edicola il nuovo numero di Cosmopolitan che la vede in copertina e protagonista della chiacchierata realizzata con Sofia Viscardi: nuova occasione per raccontarsi senza filtri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

E proprio per questo, Giulia non nasconde i momenti difficili vissuti come qualsiasi altro adolescente. “Le medie- rivela in uno dei passaggi- non sono state un bel periodo. Avevo gli allenamenti e le mie amiche non si risparmiavano: ‘Che fai, non esci con noi? Mica è normale’. I ragazzi mi prendevano in giro su piccole cose che però mi sembravano immense. ‘Ma tutti quei peli? Hai il mono-ciglio. E che gengive, ma tu ridi sempre… sei pazza?’. ‘Non hai il fisico per fare la ballerina. Stai perdendo il tuo tempo’. ‘Ma ti sei vista quanto sbagliata sei? Quanti difetti hai?’. Piangevo in bagno, poi allacciavo le scarpe da ginnastica e mi calmavo”.

Gli standard estetici possono essere opprimenti ma la 19enne ha le idee ben chiare sull’argomento: “So che con la perfezione ci si resta solo fregate. Non esiste, perché mai inseguirla?”. E la lezione da interiorizzare è solo una: “A pensarci bene poi i difetti non sono proprio difetti. Le lentiggini sono cool, cool è il puntino che hai in fronte, anche la voglia così visibile sul naso, non correggere lo spazietto che ti apre i denti, è solo tuo, forse dovresti trattarlo come una rarità e pensare che in realtà sei un’opera d’arte”.