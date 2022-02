Emma annuncia in radio una pausa: “Mi eclisso, sparisco per un po’”

I concerti, X Factor, il Festival di Sanremo. È stato un periodo pieno per Emma Marrone e ora è arrivato il momento di fermarsi, di prendersi una meritata pausa. È stata la stessa artista ad annunciarlo durante la sua partecipazione, in veste di co-conduttrice, nel programma Suite Rtl 102.5. “Questa- ha detto la 37enne- è la mia ultima settimana di lavoro, lo dichiaro qui, poi mi eclisso, sparisco per un po’”.

La conduzione a Rtl è solo la ciliegina sulla torta di un anno impegnativo per l’interprete di “Ogni volta è così”. Una prima volta come ha detto lei stessa – “Ho fatto tante interviste ma non ho mai fatto la radio” – che l’ha vista all’altezza del ruolo.

I ricordi di Emma bambina

Nelle due ore dietro il microfono Emma ha, poi, raccontato qualche ricordo del suo passato: “Quando ero piccola dovevo andare per forza alla messa delle dieci. Mia mamma mi dava dei soldi la domenica e, una volta finita la messa, tutte le mie amiche uscivano a comprare il giornale in edicola, mentre io spendevo tutto nella sala giochi. Il proprietario per farmi arrivare alle consolle mi aiutava con una specie di scannetto. Mi piacciono molto i videogiochi, non sono fissata invece con i social“.

Parlando del periodo della scuola ha svelato: “Il mio rapporto con il latino? Avevo cinque, ma greco andava meglio”. Ha anche parlato di come viveva il carnevale quand’era piccola: “Mi vestivo sempre da punk, con i capelli colorati, le cicatrici e i jeans rotti”.

“Andrei a vivere a Los Angeles”

E, potendo sognare, Emma ha rivelato: “Andrei a vivere a Los Angeles, ci sono stata tante volte, la gente è tranquilla, c’è sempre il sole, puoi uscire in pigiama e nessuno ti guarda. Poi io ho dei pigiami bellissimi. Quando esco a fare shopping vado a comprare i pigiami, non i vestiti”.