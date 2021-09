Al Festivalfilosofia la voce dei giovani: “Aiuta ad andare avanti”

“La filosofia aiuta a spingerti e ad andare avanti. Ci sono stati dei miei amici a sentire le lezioni, bisogna andare al Festival, si parla di cose utili tutti i giorni”. Così alla Dire un giovane dell’ultimo anno del liceo artistico modenese Venturi ha commentato la tre giorni che sta animando Modena, Carpi e Sassuolo con lezioni di filosofia dedicate alla libertà.

E a proposito di libertà e di green pass, un altro ragazzo commenta: “All’inizio c’è stato un po’ di ‘casino’, ma è il giusto modo per stare tutti insieme”. “Ho iniziato a studiare quest’anno filosofia, il Festival è molto utile e per i giovani è indispensabile andarci”, ha detto una ragazza che con altre amiche in bicicletta sta andando verso piazza Duomo che a breve vedrà la lezione di Massimo Cacciari.

“Non la studio ancora, ma la filosofia può servire a capire alcuni concetti della vita e dell’uomo”, ha ammesso con un sorriso un’altra giovane. Due amiche hanno commentato la cronaca che entra nella riflessione di quest’edizione del Festival: “Il green pass può aiutare ad andare avanti in questa situazione qua” ha ammesso una delle due, commentando quanto il covid abbia tolto alla loro vita di giovani. E alla domande cosa è la filosofia, la risposta unanime, tra un sorriso e un’incertezza, è …”pensiero”.