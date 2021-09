Da Grande, Marco Mengoni canta a cappella e incanta il pubblico

È un’esibizione da brividi quella che Marco Mengoni ha regalato al pubblico di “Da Grande“, il nuovo show della domenica di Rai Uno condotto da Alessandro Cattelan.

Il cantante ha lasciato tutti a bocca aperta intonando a cappella “I Heard It Through The Grapevine”, popolare brano scritto da Norman Whitfield e Barrett Strong e portato al successo da Marvin Gaye nel 1968.

A seguire, Marco ha eseguito un medley di alcuni dei suoi più grandi successi, a partire da Guerriero del 2015 fino alla recente “Ma stasera”.