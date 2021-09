Da Grande, Il Volo e la domanda che sconvolge: “Cosa sono i BTS?”

Un po’ One Direction, un po’ Backstreet Boys. In mezzo lo stile colorato dei Bts. L’anima delle boyband più grandi di sempre ha preso possesso de Il Volo a Da grande, il debutto su Rai 1 di Alessandro Cattelan. Il trio ha messo da parte il proprio repertorio per interpretare i pezzi più celebri della storia del pop.

In un gioco di trasformismo, Piero, Ignazio e Gianluca si sono lanciati in una sfida che ha visto protagonista lo stesso conduttore. A colpire gli utenti di Twitter, però, è stato il momento dedicato ai BTS. Il gruppo, prima di iniziare il pezzo, pone la domanda che sconvolge tutti: “Cosa sono i BTS?”. Quesito che ha scatenato non poche critiche dalle fan della band coreana. I tre tenori, in realtà, si riferivano al pubblico adulto di Rai1, magari “più grande” e non a conoscenza del mondo k-pop.

Ecco l’esibizione completa di Ignazio, Piero e Gianluca

Il trio torna con un nuovo disco

Esibizione a parte, per Il Volo si prospetta un periodo pieno di impegni. Il 5 novembre l’uscita del disco “Il volo sings Morricone”, dedicato completamente al Maestro. Quattordici le tracce per ripercorrere le melodie più celebri.

Questa la tracklist: