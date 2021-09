“La mia musica sta per tornare”: sangiovanni annuncia il nuovo singolo

“Finalmente la mia musica sta per tornare”. È con questo messaggio entusiasta che sangiovanni annuncia ai suoi fan l’arrivo di un nuovo brano. È disponibile dal 24 settembre “Raggi gamma”, pezzo che arriva dopo il successo delle hit “Lady” e “Malibù” e la pubblicazione del primo Ep dell’artista. Lavori che hanno portato una pioggia di dischi di platino all’ex Amici.

Felici per la notizia non sono, però, solo i fan di sangio. C’è anche Giulia Stabile a fare il tifo per la nuova canzone e, tra i commenti del post che annuncia il pezzo, la ballerina scrive: “Io sono pronta” facendosi portavoce degli oltre un milione e mezzo di followers del ragazzo.

“Raggi gamma” è disponibile in presave e preadd.