Tg Musica – Edizione del 21 settembre

SALTANO I CONCERTI ‘PROVA’ SENZA DISTANZA DI COSMO

L’esperimento non si farà. I concerti senza distanza organizzati da Cosmo per l’1, il 2 e il 3 ottobre a Bologna saltano. Una scelta obbligata dettata, come spiega lui stesso, dalle decisioni “fatte dalla politica e per i tempi della burocrazia. Non certo per una situazione di emergenza ospedaliera”. La proposta lanciata da Cosmo e prevista come eventuale prova di piena capienza prevedeva l’accesso alla location dei concerti solo per i possessori di Green Pass e tamponi rapidi da effettuare entro qualche ora prima del live. “Purtroppo– spiega Cosmo- il governo ha detto che si esprimerà sulla possibile abolizione del distanziamento soltanto il prossimo 30 settembre, il giorno prima di un evento che ha bisogno di tempo per essere allestito”. Per questo colpevolizza le istituzioni, che avrebbero “dimenticato l’intero settore”. Cosmo, però, promette: “I concerti si faranno, anche se ancora non vi possiamo dire quando”.

FEDEZ TORNA CON UN NUOVO SINGOLO E ANNUNCIA IL SUO DOCU-REALITY

Qualche settimana fa Fedez regalava alla sua Chiara Ferragni una canzone. Un dono diverso dal solito per festeggiare il terzo anniversario di matrimonio. Le immagini del rapper e della consorte sul lago di Como hanno presto fatto il giro del web, emozionando i fan della coppia. Ora quel brano arriva sulle piattaforme. È disponibile dal 24 settembre ‘Meglio del cinema’, inedito che segue il successo di ‘Mille’, hit in collaborazione con Orietta Berti e Achille Lauro. Tra i programmi di Fedez, però, anche un docu-reality. Il rapper ha annunciato ‘The Ferragnez – La Serie’, progetto che lo vedrà al fianco della moglie raccontare la sua quotidianità, tra famiglia e lavoro, su Amazon Prime Video. L’arrivo del reality sulla piattaforma è previsto per dicembre.

ELISA HA SCRITTO LA NUOVA CANZONE DI ELODIE: ‘VERTIGINI’

È il momento di far sentire nuova musica per Elodie. La cantante pubblica il 24 settembre ‘Vertigini’, nuovo inedito scritto da un team stellare capitanato da Elisa Toffoli. Collaborano nel testo Davide Petrella, Federica Abbate e Dario ‘Dardust’ Faini, che ne ha curato anche la produzione. È una squadra di amici quella messa in piedi dall’artista romana, su sua stessa ammissione, alla ricerca di “una musica che racconti la mia visione attuale della vita e dei sentimenti”. Ballad moderna, ’Vertigine’ anticipa il nuovo album di Elodie, in uscita nei prossimi mesi.

ACHILLE LAURO SI RACCONTA IN UN LIBRO: UN VOLUME FOTOGRAFICO

Non c’è due senza tre. Achille Lauro, ormai lanciatissimo nel mondo dell’editoria, si prepara all’uscita di un terzo volume. Dopo il debutto nel 2019 con ‘Sono io Amleto’ e il bis lo scorso anno con ’16 marzo: L’ultima notte’, il rapper pubblica il 23 settembre il libro fotografico ‘Achille Lauro’, edito da 24 ORE Cultura. Questa volta Lauro torna con un’antologia di immagini: un misto di scatti inediti dall’archivio personale dell’artista, suoi disegni, fotografie di backstage, testimonianze e aneddoti. Un portfolio di foto che raccontano l’evoluzione visiva del 31enne romano nel corso degli anni. Il risultato è un’analisi dello stile, dei video e delle performance dell’interprete di ‘Rolls Royce’.