Famiglia di cinghiali a passeggio per le strade di Roma: il VIDEO è virale

Un’allegra famiglia di cinghiali è stata avvistata a passeggio per le strade di Roma. Il branco è stato filmato mentre si aggirava in via Trionfale, camminando indisturbato in pieno giorno.

La famiglia ha anche attraversato educatamente la strada, rallentando il traffico già congestionato.

Un problema noto ormai nella Capitale, dove gli avvistamenti di cinghiali nelle vie cittadine sono ormai una realtà quotidiana.

