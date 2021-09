Tommaso Zorzi racconta com’è nato l’amore con Tommaso Stanzani: “C’entra Maria De Filippi”

Galeotta fu Maria De Filippi. La queen della televisione italiana ha avuto il ruolo di cupido nella storia tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani.

A raccontarlo è stato il vincitore del Grande Fratello Vip 5 nella puntata di lunedì di GF Vip Party.

“Quando lui ha iniziato a fare Amici io ero dentro la casa, quindi non l’avevo mai visto. SOno uscito dal GF e sono andato alla corte di Maria (De Filippi, ndr) e lei ha nel suo ufficio tipo 20 televisori con tutte le telecamere della casa di Amici. Mi fa vedere questo ragazzo, Tommaso, e mi dice che secondo lei poteva essere… Quindi mi ha messo un po’ sto tarlo e quando è uscito da Amici gli ho scritto. E il resto è storia!”

Tommaso aveva anche fatto dei tweet di apprezzamento per il ballerino, quando lui era ancora un concorrente di Amici.

“Io avevo fatto un tweet ma lui era ancora dentro. Poi ne ho fatto un altro, perché lui era venuto ospite nella puntata dopo la mia di Verissimo, e avevo twittato tipo ‘potevate invitarmi una puntata dopo’. Poi ci siamo visti e siamo usciti…”

