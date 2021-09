Ho un dolore ai testicoli ma mi vergogno a parlarne con i miei genitori…

Cari esperti,

è sempre tanto difficile parlare di alcune cose e confrontarsi con i propri genitori. Fortunatamente ho trovato il vostro servizio che mi permette di chiedere informazioni restando anonimo, ma soprattutto in tal modo riesco a fare domande imbarazzanti che non saprei a chi altro fare. Ho 16 anni e da un po’ di tempo ho un dolore ai testicoli. Non riesco a parlare con i miei e nemmeno con il medico curante perché spesso ci vado con i miei genitori.

Anonimo 16 anni

Caro anonimo,

grazie per averci scritto. Il dolore in uno o entrambi i testicoli è un sintomo che può presentarsi in maschi di ogni età. Può essere conseguenza di numerose condizioni: dalle infiammazioni dovute ad un trauma, alle infezioni, dalla banale costrizione in un indumento troppo stretto fino a malattie un po’ più importati. Non possiamo darti risposte certe attraverso una consulenza online, non conoscendo bene la tua storia clinica nè avendo a disposizione strumenti di approfondimento diagnostico, per questo ti consigliamo di rivolgerti ad uno specialista che in tal caso è l’andrologo. Qualsiasi problematica in una fase iniziale è più semplice da diagnosticare e curare, se necessario. Potresti anche recarti presso un consultorio della tua zona dove verrà garantita la privacy.

Sappiamo quanto sia difficile ed imbarazzante parlare di queste cose, ma non preoccuparti lo specialista saprà metterti a tuo agio e rendere tutto molto semplice. Hai provato a parlarne solo con papà o con un familiare adulto con cui hai più confidenza?…

L’apparato genitale è una parte del nostro corpo e va trattata come tutte le altre.

Tienici aggiornati.

Un caro saluto!