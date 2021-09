Tg Diregiovani – Edizione del 22 settembre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– 22 SETTEMBRE: OGGI È EQUINOZIO D’AUTUNNO

L’ultimo giorno d’estate è andato via, oggi è ufficialmente equinozio d’autunno. Ogni anno, quando il Sole attraversa l’equatore celeste, a marzo e a settembre, si verificano due momenti particolari: rispettivamente, l’equinozio di primavera e l’equinozio d’autunno. È conoscenza comune che il primo giorno di autunno sia sempre lo stesso. In realtà la data può cambiare ogni anno. La Terra impiega poco più di 365 giorni per completare una rivoluzione attorno al Sole. Tuttavia, il calendario gregoriano arrotonda fino a 365 giorni e non tiene conto dell’extra di 0,256 giorni. Quest’anno l’autunno inizia ufficialmente stasera alle 21:20 ora italiana. Il prossimo anno, invece, sarà il 23 settembre;

– IL TIK TOK CINESE PASSA ALLA MODALITÀ ‘TEENAGER’: PER GLI UNDER 14 SOLO 40 MINUTI AL GIORNO

Una scelta fatta per salvaguardare le menti dei più giovani. Sembra essere questa la motivazione del governo di Pechino, che ha stabilito nuove regole per gli under 14 che usano i social. Così su ‘Douyin’, l’equivalente cinese di Tik Tok, è scattata la ‘modalità teenager’. Cosa vuol dire? Un tempo di navigazione limitato a 40 minuti al giorno sfruttabili dalle 6 di mattina alle 22. Una volta ‘loggati’, sarà lo stesso social, targato ByteDance, a riconoscere gli under 14 e a passarli automaticamente alla nuova versione. In questa modalità verranno anche proposti ai giovani contenuti educativi tra cui mostre ed esperimenti scientifici. Una stretta quella dei social, che si aggiunge ai quella dei videogame entrata in vigore nei mesi scorsi. La nuova norma rivolta ai minorenni prevede per i videogiochi un limite di 3 ore alla settimana frazionate in un’ora al giorno, dalle 20 alle 21, solo dal venerdì alla domenica, esclusi i festivi;

– SALEMI NUOVA CONDUTTRICE DE LE IENE? ARRIVA LA RISPOSTA DI GIULIA

Giulia Salemi non sarà tra le prossime conduttrici della nuova edizione de ‘Le Iene’, in partenza il 5 ottobre. Dopo i rumors circolati sul web che la davano come uno dei nuovi volti accanto a Federica Pellegrini, Elisabetta Canalis e Aurora Ramazzotti, l’influencer ha deciso di fare chiarezza con una storia su instagram mettendo così a tacere le voci: “Grazie per i messaggi, mi avete dato più forza nel credere in quello che faccio. Ma no, non sono io una dei dieci volti che affiancheranno Savino alla conduzione de Le Iene. Mi sarebbe piaciuto farlo, ma devo ancora lavorare duro”, ha detto Salemi;



– B3N E BELLA THORNE DUETTANO IN ‘UP IN FLAMES’

Innamorati, colleghi sul set e ora anche in una canzone. Benjamin Mascolo e Bella Thorne duettano in ‘Up in flames’, brano inedito che vedrà la luce il 24 settembre. Dopo averli visti insieme nel video di ‘Finché le stelle non brillano’, il cantante e musicista, ex membro del duo dei record Benji & Fede, e l’attrice, cantante e registra statunitense, danno voce a questo brano prodotto da Noah Conrad (producer per BTS, LANY, Niall Horan e Billie Eilish). Il pezzo, già disponibile in presave, sarà la colonna sonora del film che li vede protagonisti ‘Time is up’, diretto da Elisa Amoruso, nelle sale il 25, 26, 27 ottobre distribuito da 01 Distribution;



– ADDIO A WILLIE GARSON, L’AMATO STANFORD BLATCH DI ‘SEX AND THE CITY’

L’entusiasmo per l’arrivo del reboot di ‘Sex and the City’, ‘And Just Like That’ (attualmente in produzione), è stato spezzato da una di quelle notizie che i fan di una serie non vorrebbero mai leggere, ovvero la morte di uno degli interpreti. Così, il mondo saluta Willie Garson, l’amato Stanford Blatch di ‘Sex and the City’ e dei suoi sequel cinematografici. L’attore, morto all’età di 57 anni dopo aver lottato con una grave malattia, interpretava il migliore amico di Carrie Bradshaw. Lei non avrebbe potuto avere un ‘partner in crime’ migliore di lui.