GF Vip 6, Aldo Montano esce dalla casa: ecco perché

C’è il primo abbandono “momentaneo” al Grande Fratello Vip 6. Aldo Montano ha lasciato la casa questa mattina, e non tornerà per diversi giorni.

La notizia era già stata annunciata da Alfono Signorini in chiusura della diretta di lunedì scorso, anche se inizialmente non era stato specificato il motivo.

A rivelarlo ai suoi inquilini è stato lo stesso Aldo.

Lo schermidore ha infatti preso impegni istituzionali prima di entrare al GF Vip. Vista la sua partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sarà ricevuto questo pomeriggio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale per la cerimonia della restituzione bandiera, insieme agli altri atleti olimpici e paralimpici.

Quando rientrerà nella casa?

Il problema sarà proprio il rientro.

A causa delle normative Covid, potrà fare ritorno al GF Vip dopo aver effettuato un periodo di quarantena.