Da Grande, da sangiovanni a Elodie: gli ospiti della seconda puntata

Si rinnova l’appuntamento con Da Grande, il nuovo show della domenica sera di Rai 1 condotto da Alessandro Cattelan.

Canto, ballo e divertimento, uniti a monologhi, performance e approfondimenti danno vita a eventi unici in cui il conduttore, insieme a tanti volti di primo piano del mondo dello spettacolo e della musica, riflette su diversi temi della vita e dell’attualità, mescolando leggerezza e profondità.

Tanti gli ospiti della puntata finale, in diretta su Rai 1 domenica 26 settembre.

– Benji e Bella Thorne

– Elodie

– Sangiovanni

– Lillo

– Raoul Bova

– Marcell Jacobs

– Gianmarco Tamberi

Alessandro Cattelan sarà, come sempre, il primo a mettersi in gioco nei vari momenti dello show, coinvolgendo gli ospiti in grandi numeri scenografici e improvvisazioni fuori copione.