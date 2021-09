Alessandro Borghi sulle prime immagini del film internazionale The Hanging Sun

Dopo averlo visto alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia per Mondocane di Alessandro Celli, Alessandro Borghi è volato in Norvegia per le riprese del film Sky Originale The Hanging Sun che si stanno svolgendo tra Alesund e Fosnavag.

Diretto da Francesco Carrozzini e sceneggiato da Stefano Bises, il film è un thriller noir tratto dal romanzo Sole di mezzanotte di Jo Nesbø.

THE HANGING SUN, LE PRIME IMMAGINI

Alessandro Borghi
Jessica Brown Findlay
Charles Dance
Peter Mullan

THE HANGING SUN, LA STORIA

Il film – una coproduzione italo-britannica targata Sky, Cattleya e Groenlandia – è un thriller noir ambientato tra le atmosfere rarefatte dell’estate norvegese dove il sole non tramonta mai, la vita e la morte si intrecciano, presente e passato si sovrappongono.

John (Alessandro Borghi) è in fuga. Ha tradito un potente boss criminale. Suo padre Dad (Peter Mullan). Per mettersi al riparo da lui e da suo fratello (Fred Schmidt), John punta verso l’estremo Nord, e trova riparo nel fitto della foresta, vicina a un villaggio isolato dell’estremo Nord, dove domina la religione, il sole non tramonta mai e le persone sembrano appartenere a un’altra epoca. Tra lui e il suo destino ci sono solo Lea (Jessica Brown Findlay), una donna in difficoltà ma dalla grande forza, e suo figlio Caleb (Raphael Vicas) un bambino curioso e dal cuore puro. Mentre il sole di mezzanotte confonde realtà e immaginazione, John dovrà affrontare il tragico passato che lo tormenta. Anche Lea ha i suoi demoni: la morte in mare del suo violento marito Aaron (Sam Spruell), e il sospetto da parte del villaggio che potrebbe essere stata lei a provocare quell’incidente.

THE HANGING SUN, IL CAST

Nel cast, assieme ai già annunciati Alessandro Borghi (Sulla mia pelle, Diavoli, Il Primo Re, Suburra) nel ruolo di John, il protagonista, Jessica Brown Findlay (Brave New World, Harlots, Hamlet) nel ruolo di Lea e Sam Spruell (Small Axe: Mangrove, Outlaw King – Il re fuorilegge, Biancaneve e il cacciatore) nei panni dei due gemelli Aaron e Nicolas, vengono annunciati oggi Fred Schmidt (Attacco al Potere 3, Brimstone, Mission: Impossible – Fallout) nel ruolo di Michael, il fratello di John e il piccolo Raphael Vicas (Grantchester), nel ruolo di Caleb, figlio di Lea. Con loro Peter Mullan (Riff- Raff – Meglio Perderli che Trovarli, Braveheart- Cuore Impavido, My Name is Joe) nei panni di Dad, il padre di John e Charles Dance (Mank, Godsford Park, Il Trono di Spade, The Imitation Game, The Crown) che interpreta Jacob, padre di Lea.

THE HANGING SUN, QUANDO ESCE E DOVE VEDERLO

The Hanging Sun debutterà prossimamente al cinema e poi disponibile in prima assoluta su Sky e in streaming su Now.